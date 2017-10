Doar 32% din femei au orgasm

Ştire online publicată Joi, 20 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

In timp ce mai mult de jumatate dintre barbati ajung pe cele mai inalte culmi ale placerii in timpul partidelor de amor cu partenerele, doar 32% din reprezentantele sexului frumos ating marele orgasm. Specialistii in terapia de cuplu spun ca cinci din zece femei sunt inhibate in timpul actului sexual si nu-si pot concretiza fanteziile sexuale. Citeste mai departe...