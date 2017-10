Dj Wanda: „Viaţa mea amoroasă este praf”

Dj Wanda: „Viața mea amoroasă este praf”

Ştire online publicată Luni, 22 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dj Wanda a recunoscut, într-un recent interviu, că este implicată în atât de multe proiecte, încât nu are timp pentru o relație serioasă. Iar acest lucru cauzează un dezechilibru în viața ei amoroasă, pe care încearcă să-l țină sub control așa cum știe mai bine.„Din păcate, viața mea amoroasă este praf. Iubesc, mă iubește, dar din păcate nimic nu are o finalitate, pentru că nu poate și nu stă nimeni cu un om care are viața mea. Eu vorbesc de călătorii non stop, de muncă non stop și de faptul că omul ăla nu are cum să stea lângă tine chiar dacă și-ar dori, este aproape imposibil. Omul ăla care stă lângă tine vrea și el o seară, o vorbă, la mine e complicat, eu am plecat la ora nouă de dimineața la antrenamente și ajung acasă pe la două noaptea. Iar la ora aceea nu am chef decât să dorm sau să stau să mă joc cu câinele meu.Cu atât mai mult să stau după vreun ticălos care mai și înșeală, că îți dai seama că dacă nu ești lângă el, e normal. Nu vreau să-mi bat capul cu nimic momentan, vreau doar să trăiesc frumos”, a declarat Wanda, pentru Ring.