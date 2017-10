Distincţii post-mortem

Distincții post-mortem

Ştire online publicată Luni, 01 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Michael Jackson a primit un premiu Grammy… Regele pop-ului a primit distincția pentru întreaga activitate, alături de alți șase muzicieni precum Leonard Cohen și Loretta Lynn, în cadrul unei gale speciale, organizate sâmbătă la Los Angeles. Familia Jackson nu a participat la ceremonia de premiere, desfășurată la Wilshire Ebell Theatre, în ciuda speculațiilor dinaintea evenimentului, potrivit cărora copiii lui Michael Jackson ar fi trebuit să primească trofeul. În locul membrilor familiei, statueta a fost ridicată de fostul manager al starului pop, Frank DiLeo, care l-a descris pe artist ca fiind „un om cu un simț al umorului ieșit din comun, așa cum nu am mai întâlnit”. În timpul vieții, regretatul „rege al muzicii pop” Michael Jackson a primit 13 premii Grammy, majoritatea pentru albumul „Thriller”. În cadrul acestei gale speciale, care a precedat ceremonia premiilor Grammy, organizată duminică, 31 ianuarie, la Los Angeles, au mai primit premii Grammy pentru întreaga activitate: cântărețul canadian Leonard Cohen, muzicianul Bobby Darin, chitaristul David „Honeyboy” Edwards, trompetistul de muzică jazz Clark Terry, cântăreața de muzică country Loretta Lynn și pianistul și compozitorul André Previn. La ceremonie, Leonard Cohen a remarcat ironic faptul că nu a primit până acum niciun premiu Grammy pentru vreunul dintre albumele sale. „În timp ce făceam ultimii pași către linia de sosire pe care unii dintre noi au și trecut-o, nu mi-aș fi imaginat că aș fi putut să iau un premiu Grammy. De fapt întotdeauna m-am simțit flatat de modestia interesului lor față de muzica mea”, a spus Leonard Cohen, în aplauzele publicului. Cea de-a 52-a ediție a premiilor Grammy a avut loc la Nokia Theatre din Los Angeles, duminică, 31 ianuarie. … Iar Roy Orbison o stea pe Walk of Fame Legendarul cântăreț american, care a încetat din viață în 1988, a primit postmortem o stea pe bulevardul celebrităților de la Hollywood, Walk of Fame, anunță presa internațională. La ceremonia desfășurată vineri au participat, printre alții, văduva artistului, Barbara, și cântărețul Chris Isaak. Lansat în 1960 cu piesa „Only the Lonely”, Orbison este considerat a fi unul dintre cele mai importante nume ale muzicii rock’n’roll. Cea mai populară melodie a sa, „Oh, Pretty Woman”, a fost lansată în variantă single și s-a vândut în peste șapte milioane de copii într-un singur an. În anii ’80, Roy Orbison a făcut parte din grupul The Traveling Wilburys, alături de Jeff Lynne și Tom Petty. Muzicianul american a colaborat și cu solistul trupei U2, Bono Vox, care i-a compus, pentru ultimul său album, piesa „She’s a Mystery to Me”. Orbison a murit la vârsta de 52 de ani, în urma unui stop cardiac.