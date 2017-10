Din sufragerie pe marele ecran

Ştire online publicată Miercuri, 23 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ideea pentru un film nu vine de fiecare dată din paginile atent întoarse ale unui roman imbatabil. Și nici din inspirația de geniu a vreunui scenarist. Ecranul mai mic al televizoarelor a trezit interesul pentru o mulțime de filme memorabile, iar site-ul rottentomatoes.com s-a încumetat să facă un top al acestora. Editorii site-ului au luat la întors sitcomurile, miniseriile și animațiile care au făcut pasul corect dinspre televizorul din sufragerie înspre sălile de cinema. Cea mai lină trecere pe peliculă au avut-o comediile fără inhibiții și deocheate pe alocuri, precum „Borat“, „South Park“ sau „The Simpsons“, care și-au păstrat curajul până la sfârșit. Serialele polițiste și cele de acțiune gen „Mission: Imposible“, „Batman“ sau „X Files“ au avut cele mai puțin inspirate traduceri cinematografice. „Borat” Deloc iubit de ceva vreme în Kazahstan, „Borat“ a dat lovitura odată ajuns în cinematografe. Ofensator, incorect politic și pus la zid inclusiv de români, pe care i-a vizitat în periplul său cinematografic, Sacha Baron Cohen a primit pentru filmul „Borat. Învățături din America pentru ca toată nația Kazahstanului să profite“ cel mai bun punctaj din partea rottentomatoes.com. N-au contat deloc nici sexismul, nici antisemitismul, nici homofobia personajului mustăcios care a scos la iveală prejudecățile și ignoranța americană. Creatorul rapperului care găzduiește „Da Ali G Show“ l-a adus pentru prima dată pe marile ecrane pe jurnalistul kazah Borat Sagdiyevm în 2006, iar realizatorii clasamentului așteaptă deja continuarea. „The Simpsons” O altă comedie care arată cu degetul înspre caricatura Americii, „The Simpsons Movie“, a trecut cu brio testul marilor ecrane. Celebrul serial cu familia galbenă a devenit în 2007 un adevărat blockbuster, cu încasări de peste 526 de milioane de dolari și cu Homer&Co. ajunși să pună în pericol întreaga planetă. Criticii au elogiat aproape în unanimitate filmul, mulți considerându-l chiar mai bun decât ultimele sezoane ale serialului animat difuzat de Fox încă din 1989. În top trei intră și pelicula „Traffic“, din 2000, în care apar Michael Douglas, Benicio Del Toro și Catherine Zeta-Jones. Filmul, recompensat cu patru Oscaruri, este o adaptare de succes făcută de Steven Soderbergh după un serial britanic de succes, „Traffik”, difuzat de Channel 4. „Star Trek” Mai toate filmele făcute după seria „Star Trek“ au fost întâmpinate cu aplauze în momentul difuzării lor pe marile ecrane. Cea mai bună adaptare cinematografică a aventurilor spațiale ale echipajului navei Enterprise este considerată de către rottentomatoes.com cea din 1996, „Star Trek: First Contact“, care ocupă locul șase în clasament. „Filmul conține suficiente momente delicioase pentru a trezi interesul celor care nu sunt neapărat fani «Star Trek»“, este concluzia juriului. La fel de bune sunt considerate și restul filmelor care pornesc de la serialul difuzat pentru prima dată în 1966: „Star Trek II: The Wrath of Khan“ (1982), „Star Trek IV: The Voyage Home” (1986), „Star Trek VI: The Undiscovered Country” (1991), „Star Trek III: The Search for Spock” (1984) sau „Star Trek: Insurrection” (1998). „South Park” La fel de intriganți ca și Borat, cei patru eroi animați din „South Park“, Stan, Kyle, Kenny și Cartman, au făcut și ei valuri când li s-a dat drumul în sălile de cinema, în 1999: „Bigger, Longer&Uncut“ a adus un profit de peste 80 de milioane de dolari. Serialul de la care a pornit epopeea cinemato-grafică datează din 1997. Alte desene animate care au făcut carieră bună și dincolo de ecranul televizoarelor au mai fost, în opinia rottentomatoes.com, „The Powerpuff Girls Movie“, realizat în 2002, precum și „Beavis and Butt-Head Do America” (1996). Cea mai recentă ecranizare a unui serial, „Totul despre sex“, ajunsă anul acesta și pe ecranele românești, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor impuse la televizor, iar prestația i-a fost amendată inclusiv prin poziția 43 din clasament. „Filmul și-a pierdut din suflu odată cu tranziția pe marele ecran, însă electrizează în continuare fanii show-ului“, spun realizatorii topului.