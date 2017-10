Din perlele elevilor

r Cu ajutorul câinelui, Vitoria Lipan și-a găsit foarte repede zăcămintele soțului. r Școala Ardeleană nu a avut propriu-zis sediu, din lipsă de fonduri austro-ungare. r Alexandru Lăpușneanu s-a ținut de cuvânt atunci când a spus: „De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu!” Dovada că azi cel mai întâlnit nume este Popescu. r Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la Cozia împreună cu umbra sa. r Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a treia. r Manole a pus-o pe Ana la zid și a început s-o lucreze. r Creierul este un organ oarecum indispensabil capului. r Călin ține de mână mireasa, care are părul lung de fericire. Ea luptă să pună mâna pe dragostea flăcăului. r Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. r Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. r Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai întoarce acasă, fiind jefuit de niște oameni invidioși. r Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viața sa. r Latina clasică este o limbă moartă, care nu se poate vorbi decât în scris. După căderea Imperiului Roman, o parte din latina clasică defunctă a devenit bulgară. Limba româna are la bază latina bulgară, amestecată cu elemente de dacă și o groază de cuvinte slabe. În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era considerată vulgară și n-o vorbea nimeni.