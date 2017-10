Din nou împreună? "Nu mă deranjează să fiu eu acea femeie!"

Ştire online publicată Joi, 16 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa Nechifor s-a relaxat cu ocazia sărbătorilor de Paște alături de familia ei, dar și de Adrian Cristea și fetița lor, Rania. Vedeta a mărturisit că a fost acasă la părinții ei, dar și la mama soacră.Invitată la emisiunea "Star Matinal", de la Antena Stars, Denisa Nechifor a spus că s-a simțit foarte bine în compania lui Adi și familiei lui, s-au distrat și s-au simțit bine împreună în zilele de sărbătoare."Merg zilnic la sala, ieri am fost trei ore. Am mâncat pâine, am mâncat un ou, un pic de drob. Am participat la mâncat, că eu abia am ajuns. Am fost și la mama soacră. Și Adi a fost cu noi, dar a fost foarte frumos. (...) Prințesa primește tot ce își dorește, ea nu a vrut nimic de la iepuraș. Are de toate, ce să își mai dorească un copil ca ea? Am fost la biserică în noaptea de Înviare și am plecat așa cu un zâmbet pe buze. Eu în fiecare an merg la Mitropolie la Iași, la Sfânta Parascheva pentru că acolo este locul meu de suflet, acolo m-am rugat, acolo am plâns, am râs încă din liceu și nu există să fac în altă parte sărbătorile. Mai ales atunci când stai departe de familie, până nu ajungi acolo, nu îți dai seama cât este de important să fi cu cei dragi care te iubesc necondiționat.Am mai stat și cu familia lui Adi. Mama lui Adi și tatăl lui și-au dorit să ne înțelegem, ne mai spun, dar eu vreau binele lui Raniei și al lui Adi. Iar dacă el are o femeie ok lângă el, nu mă deranjează să fiu eu acea femeie, n-am nicio problemă. El râde când îi spune, e un hoțoman," a declarat Denisa Nechifor, la emisiunea "Star Matinal", de la Antena Stars, scrie spynews.ro.