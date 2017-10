Din cauza durerilor de spate şi-a micşorat sânii

Din cauza durerilor de spate și-a micșorat sânii

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Definiția frumuseții este în plină schimbare. S-au dus vremurile în care drăguțe erau considerate doar femeile albe și slabe. În zilele noastre nu mai este nevoie de niciun tipar. Sau cel puțin așa pretinde actrița-cântăreață, Queen Latifah, 37 ani. Există însă un lucru pe care vedeta și-a dorit să îl schimbe la ea și a și făcut-o, ajutându-se de o intervenție chirurgicală. După ani în care a suportat durerile de spate și de umeri, în 2003, Queen Latifah a decis: și-a făcut o operație de micșorare de sâni. „Nu am vrut s-o fac, dar am slăbit mult și sânii mei erau la fel de mari. Nu i-am vrut mici”, a mărturisit artista care a avut grijă să amintească și faptul că aceasta a fost prima și ultima sa operație estetică.Definiția frumuseții este în plină schimbare. S-au dus vremurile în care drăguțe erau considerate doar femeile albe și slabe. În zilele noastre nu mai este nevoie de niciun tipar. Sau cel puțin așa pretinde actrița-cântăreață, Queen Latifah, 37 ani. Există însă un lucru pe care vedeta și-a dorit să îl schimbe la ea și a și făcut-o, ajutându-se de o intervenție chirurgicală. După ani în care a suportat durerile de spate și de umeri, în 2003, Queen Latifah a decis: și-a făcut o operație de micșorare de sâni. „Nu am vrut s-o fac, dar am slăbit mult și sânii mei erau la fel de mari. Nu i-am vrut mici”, a mărturisit artista care a avut grijă să amintească și faptul că aceasta a fost prima și ultima sa operație estetică.