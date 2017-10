Dilemele sexuale – cum să scăpăm de ele

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toți visăm să găsim o formulă perfectă pentru a scăpa de dilemele noastre sexuale. Un DVD, o serie de exerciții, o pilulă care să ne facă să fim mai puțin anxioși și mai încrezători în sexualitatea noastră. Nu există astfel de soluții magice, așa că, viețile noastre sexuale sunt în propriile mâini. Dar înainte să scăpăm de ele, trebuie să le conștientizăm : Sunt la fel de competentă sexual ca alții? Sexualitatea poate fi cel mai subiectiv aspect al vieții umane. N-are rost să luăm prea în serios articolele din revistele glossy sau cărțile pe teme sexuale. Fiecare are propria sexualitate și, de cele mai multe ori, oamenii mint despre viața lor sexuală. Dacă te compari din punct de vedere sexual nu vei reuși decât să te simți nesigură și complexată. Întotdeauna ce are altul e mai bun și mai frumos. Doar în teorie. În practică nu contează. Contează să te bucuri de ceea ce ai și să încerci să obții mai mult. Cum să fac să arăt ca Naomi? Niciuna dintre noi nu are un corp perfect, dar suntem permanent bombardate cu imagini ale unor femei ideale. Pe TV, în reviste, pe Internet. Ne comparăm cu ele și ne dorim să arătăm la fel. Așa că multe dintre noi ne prefacem că trupul nostru nu există. Indiferent cum arăți, sexualitatea face parte din el. Dacă îți ignori corpul, atunci clar îți refuzi plăceri sexuale. Acceptarea propriului corp este o condiție esențială pentru o viață sexuală fericită. O fi adevărat ce scrie în cărțile despre sex? Nu lua ad literam ce spun specialiștii în sex în cărțile lor. Nu pentru că nu ar fi adevărat ce zic, dar fiecare dintre noi are propria lui sexualitate și cel mai important expert ești tu. Dacă vrei să evoluezi în plan sexual compară întotdeauna sfaturile din exterior cu propria ta experiență. Numai așa poți să decizi ce e bine pentru tine. E bine că mă gândesc atât de mult la sex? Este important, în egală măsură, să te gândești la sex și să-l și practici. De când ne naștem și până când murim corpul și mintea noastră sunt în continuă schimbare. Este valabil și pentru sexualitatea noastră. Așa cum încercăm pe parcursul vieții să devenim mai înțelepți, așa trebuie să ne propunem să devenim mai puțin ignoranți din punct de vedere sexual pe măsură ce înaintăm în viață. Citeste mai departe...