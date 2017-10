Dietele exagerate au dus-o la infertilitate

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Membra trupei Spice Girls, Mel C sau Sporty Spice, cum i se mai spune, a declarat că dietele exagerate pe care le ținea în perioada de glorie a trupei și-au pus amprenta și nu mai poate să aibă copii. Sporty Spice a declarat pentru „The Sun" că din cauza faptului că s-a abținut de la mâncare pentru a nu se îngrășa, a avut probleme grave de sănătate. Mel C a mai adăugat că este conștientă că și-a făcut singură rău, dar speră că mai poate avea o șansă.