Dietele au băgat-o în perfuzii!

Ştire online publicată Marţi, 06 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu a uimit pe toată lumea prin felul cum a reușit să slăbească după ce a adus pe lume tripleți. Dietele drastice și-au pus amprenta auspra organismului ei.Bruneta s-a ambiționat foarte tare după ce a născut și a făcut mari sacrificii pentru a-și recăpăta silueta și bustul impresionant datorită cărora a devenit celebră.Curele de slăbire drastice nu au rămas însă fără consecințe, Nicoleta ajungând chiar de Revelion, în ultima zi din an, pe patul de spital."Am ajuns la Urgență. M-au băgat pe perfuzii și am făcut o endoscopie. Am cerut anestezie generală. Am descoperit că am gastritră și că sunt șanse să ajung chiar și la ulcer. A doua zi, m-am dat pe supe creme de legume. Am lăsat curele deoparte. Momentan, sunt pe cura impusă de gastrită", a declarat Nicoleta Luciu în cadrul emisiunii "Acces direct", de la Antena 1.Nicoleta a recunoscut că înainte mânca toată ziua un baton de slăbit și bea o cafea, scrie libertatea.ro.