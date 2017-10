Dicţionar ingineresc

Dicționar ingineresc

ARHITECT = cineva care n-a fost destul de macho ca să devină inginer, dar nici destul de homo ca să se facă designer vestimentar. BOY SCOUT = un copil îmbrăcat ca un tâmpit sub comanda unui tâmpit îmbrăcat ca un copil. CONSULTANT = cineva care folosește ceasul soției tale, îți spune cât e ceasul și apoi îți cere bani pentru asta. DIPLOMAT = cineva care-ți spune să te duci dracului într-un fel care te face să-ți începi ziua cu dreptul. ECONOMIST = un expert care va ști mâine de ce ceea ce a prezis că se va întâmpla ieri nu s-a întâmplat azi. PRIETEN = definiția unei persoane de sex opus care are acel „nu știu ce” care elimină orice dorință de a încerca vreodată să te culci cu el/ea. PROGRAMATOR = cineva care rezolvă o problemă pe care nu știai că o ai, într-un fel pe care nu-l înțelegi. PSIHOLOG = cineva care se uită la oricine, altcineva când o femeie frumoasă intră în încă-pere. STATISTICIAN = cineva care e bun la cifre, dar nu are pic de personalitate ca să fie inginer. PREOT = cineva căruia toți îi spun „părinte”, în afară de copiii lui, care îi spun „unchi”. LOVE (DRAGOSTE) = cuvânt din patru litere, două vocale, două consoane și doi idioți. DANS = Frustrarea verticală a unei dorințe orizontale. DURERE DE CAP = metoda contraceptivă cea mai des folosită de femei. INTELECTUAL = cineva capabil să se gândească mai mult de două ore și la altceva decât la sex. NANOSECUNDĂ = fracțiune de timp între momentul în care lumina devine verde și mașina din spate te bușește. NIMFOMANĂ = termen aplicat de fiecare bărbat oricărei femei căreia îi place mai mult sexul decât lui. MUNCA ÎN ECHIPĂ = posibilitatea de a da vina pe alții. UȘOR = termen aplicat oricărei femei care are aceeași morală sexuală ca a unui bărbat. FOTBAL = ceva cu care toate femeile s-au măritat fără să știe. HARDWARE = partea unui calculator pe care o lovești când apar probleme de software. NERĂBDARE = a aștepta grăbit. INDIFERENȚĂ = atitudine adoptată de o femeie către un bărbat care n-o interesează; interpretată de bărbat că „se dă greu de cucerit”. INFLAȚIE = ar trebui să plătești prețurile de la anul cu salariul de anul trecut. FIZICĂ CUANTICĂ = un negru se uită în penumbră după o pisică neagră care nu e acolo.