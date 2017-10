Diana Iguana, o fostă iubită a lui Vârciu, acuzată de prostituţie!

Diana Iguana, o fostă iubită a lui Vârciu, acuzată de prostituție!

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal de prostituție aruncă showbiz-ul autohton în aer. Diana Ștefănescu sau Diana Iguana, așa cum este cunoscută din perioada în care a avut o relație cu Liviu Vârciu, i-ar fi cerut lui Leo de la Strehaia 100.000 de euro pentru o partidă de sex fierbinte. Lazarus a dezvăluit că are o listă cu femeile din showbiz care se prostituează, iar pe aceasta se află și Diana Iguana.„E foarte interesant să vezi care e prețul omului, vezi niște oameni la care nu te-ai fi așteptat vreodată care cedează să facă sex cu cineva pentru că primesc o sumă de bani. Asta se cheamă prostituție. Iguana și Leo au discutat la telefon, am probe, el are rezervări la hoteluri, poate să dovedească. Există înregistrări telefonice în care ea spune cât vrea, el oferă și s-a ajuns la 100.000 de euro. I-a dat 10.000 de euro, există toate documentele că au fost virați acești bani pe numele mamei ei. Suma de 100.000 de euro era pentru 3 zile. Pentru banii ăștia ea trebuia să petreacă 3 zile cu Leo”, a spus Lazarus, precizând că după ce a primit 10.000 de euro de la Leo, Diana Ștefănescu nu i-a mai răspuns la telefon, scrie showbiz.ro.