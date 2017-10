Diana Dumitrescu: "Nu te poţi împrieteni cu Dr. Quinn!"

Diana Dumitrescu: "Nu te poți împrieteni cu Dr. Quinn!"

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Dumitrescu ( 30 de ani) a jucat într-un film american cu Jane Seymour, protagonista celebrului serial “Dr. Quinn”.„În vară am lucrat la un film american. Am avut un rol mic, de menajeră, dar am acceptat propunerea pentru că îmi doream să lucrez cu o echipă americană. Am jucat cu Lacey Chabert și cu Jane Seymour. Jane este o actriță profesionistă, dar puțin sceptică în ce privește restul lumii. Pune între ea și ceilați un zid de protecție. A stat cu noi la masă, vorbește, dar nu te poți împrieteni cu ea. Cu Lacey Chabert am stabilit un alt fel de legătură. Filmul este aproape gata, va ieși pe piață în noiembrie și va fi difuzat de Hallmark, sper să se difuzeze și în România”, a spus Diana Dumitrescu, pentru Click!