Diana Dumitrescu nu mai joacă în „Pariu cu Viaţa“

Diana Dumitrescu nu mai joacă în „Pariu cu Viața“

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Dumitrescu a mărturisit pe pagina personală că a încheiat filmările pentru serialul Pariu cu Viața.Actrița și-a luat adio de la colegii de platou și acum este pregătită pentru un nou capitol în viața sa.„Aseară am filmat ultima mea secvență în serialul Pariu cu Viața. Și cum de vreo câțiva ani viața mea este punctată de capitole, iată că am mai încheiat unul.Șapte proiecte de lungă durată la MediaPro și o viață total nouă. Dacă mă întreba cineva acum 7- 8 ani unde mă văd, nici prin gând nu îmi trecea că o să fiu aici. Fiecare proiect și fiecare persoană alături de care am lucrat și-a pus amprenta pe personalitatea mea, pe viață mea și m-au ajutat foarte mult în alegerile pe care a trebuit să le fac de-a lungul anilor. Studiourile din Buftea, platourile de filmare, fac parte din viața mea și, de fiecare dată când mai dau câte o pagină, când mai închid câte un capitol, îmi dau seama cât de importante sunt pentru mine. Îmi dau seama cât de greu mi-ar fi fără ele.Este ciudat ce poate să facă această meserie din noi. Crează o dependență, dar una frumoasă, una pe care mulți și-o doresc. Am lucrat aproape un an de zile alături de niște tineri care nu știau ce înseamnă această meserie, care încă învață, ca și mine de altfel, dar pe care i-am văzut îndrăgostindu-se de actorie și legându-se strâns de ea. Sunt la un pas de dependență. Sunt sigură că acest lucru se va întâmpla. Satisfacția pe care o ai după ce reușești să creezi un personaj, să îi dai viață, să îl faci să iubească, să sufere, să fie fericit sau trist, nu o găsești nicăieri. Eu înțeleg această de-pendență și îmi place.Azi, încep un nou capitol... Ce va fi? Nu știu. Dar aștept cu sufletul deschis următorul tren și următoarea mea călătorie în această lume minunată”, a scris Diana Dumitrescu pe blogul personal, potrivit jurnaliștilor de la Click!.