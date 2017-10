Diana Dumitrescu, fotografiată pentru o revistă de bărbaţi chiar de fostul soţ

Diana Dumitrescu, fotografiată pentru o revistă de bărbați chiar de fostul soț

Sâmbătă, 02 Noiembrie 2013

Actrița Diana Dumitrescu, „regina telenovelelor“, cum a fost supranumită, a pozat goală pentru noul număr al unei reviste dedicate bărbaților. Pe lângă goliciune, ceea ce atrage atenția este și faptul că actrița nu are machiaj, dar cu toa-te acestea este la fel de frumoasă. Blonda s-a dezbrăcat de haine și de secrete pentru noul nu-măr al revistei FHM, iar fotograf a fost nimeni altul decât Ducu Ion, de care a divorțat de nici jumătate de an. Cei doi au avut un mariaj care a durat patru ani, iar despărțirea a șocat showbiz-ul românesc. De altfel, nu este la prima experiență de acest gen. Pe vremea când cei doi erau căsătoriți, Ducu Ion a realizat un pictorial extrem de sen-zual cu frumoasa actriță, scrie libertatea.ro. La cinci luni de la separare, vedeta nu a trecut peste despărțire. Diana a povestit, pentru Click!, că ședința foto cu Ducu a decurs absolut normal: „Nu am fost nici emoționată și nici inhibată. Am lucrat foarte bine împreună, ca de fiecare dată. Ședința a durat câteva ore și am fost singură, nu cu iubitul meu”.Vedeta de la postul Acasă a fost extrem de sinceră în interviul pe care l-a acordat revistei FHM și a recunoscut că încă suferă după divorțul de Ducu. „Sunt într-un moment de tranziție, de căutare. A fost o perioadă în care mi s-au întâmplat foarte multe lucruri, a fost agitație și caut un pic de liniște. Mă caut cumva pe mine, încerc să mă regăsesc, să mă liniștesc. Am descoperit pe propria-mi piele că divorțul nu e doar o simplă despărțire, e o rană ceva mai adâncă, una care nu se vindecă foarte ușor și trebuie să am răbdare. Oricât s-ar zice prin ziare că Diana are un nou iubit și și-a revenit complet, nu e chiar așa. Chiar nu mi-am revenit complet, iar norocul meu e că am dat peste un băiat care mă-nțelege, mă susține și se poartă cu mănuși cu mine tocmai ca să reintru pe făgașul normal, să revin la cum sunt eu și să nu mai sufăr. Am foarte multe amintiri frumoase din timpul relației cu Ducu. Noi doi am avut o căsnicie frumoasă până într-un punct, când cred că s-a consumat relația dintre noi, și-atunci când se consumă niște lucruri, nu prea mai ai ce să faci“, a spus Diana.