Dezvăluirile Patriciei Kaas despre miliardarul Remus Truică: "Amantul meu ştie să facă dragoste"

Dezvăluirile Patriciei Kaas despre miliardarul Remus Truică: "Amantul meu știe să facă dragoste"

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Irina Truică, soția miliardarului Remus Truică, a dezvăluit, pentru ziarul Click, cum ea a luat legătura de Paște anul acesta cu Patricia Kaas și ce i-a povestit aceasta timp de câteva ore despre relația cu soțul ei.Discuția cu frumoasa cântăreață a convins-o pe soția miliardarului că divorțul este singura cale de ieșire din această situație. Potrivit unor apropiați ai celor doi soți, mărturisirile Patriciei Kaas i-au arătat Irinei Truică încă o dată, dacă mai era nevoie, cu cine este căsătorită de fapt. "Patricia i-a spus că Truică se prezenta drept un important om de afaceri din România, care are numai o relație formală cu soția sa. Îi promisese că va divorța pentru ea. O copleșea cu flori și cadouri", ne-au spus sursele.Miliardarul îi mai promisese cântăreței și că o va duce la cei mai buni medici, ca să poată rămâne însărcinată, aceiași medici care o ajutaseră și pe Irina să aibă copii. "Patricia era marcată de faptul că nu putea face copii. Remus Truică a încurajat-o și i-a spus că știe niște doctori care o vor ajuta să rămână însărcinată", ne-au mai declarat apropiați ai miliardarului.Chiar dacă, așa cum mărturisește cântăreața în autobiografia sa, relația cu Remus Truică se terminase încă din toamna anului trecut, anul acesta, când s-a întâlnit cu Irina, Patricia Kaas era încă o femeie rănită din dragoste. "I-a spus Irinei că îi pare foar­­te rău pentru ea, că o înțelege și că și-a dat seama că Remus nu are nici un fel de respect pentru femei. Nu pricepea cum putuse să se poarte așa de urât cu soția sa, o femeie atât de frumoasă, care îi mai dăruise și doi copii. Observase încă din seara în care susținuse concertul de ziua lui că o ignoră cu totul pe Irina. A doua zi, după petrecere, miliardarul i-a mărturisit că e dragostea vieții lui, că o iubește de ani de zile", au mai spus sursele.În primăvara acestui an, Patricia Kaas și-a publicat autobiografia, "L'ombre de ma voix". Iată ce scrie cântăreața despre relația cu un miliardar român, pe care l-a cunoscut după ce a fost invitată să cânte la aniversarea acestuia. Nu-l numește pe Remus Truică, dar nu e nici o îndoială că vorbește despre fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase: "Gazda vorbește perfect franceza, germana și engleza, bineînțeles. Știe multe lucruri despre mine și mă devorează din ochi. Eu remarc mai ales femeia tânără și frumoasă care stă lângă el, soția sa. Pare un pic absentă, ca și când s-ar simți jenată că stă cu noi. (...) A doua zi dimineața, vine personal să mă ia de la hotel, la bordul unui bolid roșu. Traseul în viteză va fi ocazia unei veritabile declarații de dragoste". "Amantul meu devine un fapt cotidian. Știe să facă dragoste și are întotdeauna mii de povești să-mi spună". Motivul pentru care Patricia Kaas s-a despărțit de Remus Truică e dorința acestuia de a-i controla viața: "Amantul meu și-ar dori ca eu să nu mai cânt decât pentru el. Impresia tristă că nu sunt decât un trofeu pentru el începe să mi se insinueze încet în minte. Eu sunt celebră, el este bogat. Onassis și Callas a sa în versiunea 2010. Cu diferența că eu nu vreau să-mi sacrific cariera pentru un bărbat".