Dezvăluiri incredibile despre viaţa Monicăi Gabor cu Mr.Pink

Dezvăluiri incredibile despre viața Monicăi Gabor cu Mr.Pink

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Unii o invidiază că a dat norocul peste ea, Monica Gabor găsindu-și repede un iubit extrem de bogat, dar alții, mai neîncrezători, ar paria că toată povestea cu Mr. Pink este o pură invenție.Potrivit site-ului click.ro, fostul avocat al moldovencei l-a întâlnit pe misteriosul bărbat din preajma Monicăi în timpul procesului de divorț cu Irinel Columbeanu. Fiindu-i avocat, acesta a mers la Los Angeles, pentru a pregăti împreună cu clienta sa strategia de apărare în instanță. Atunci l-a întâlnit pe Mr. Pink, bărbatul care preferă să stea întotdeauna în umbra iubitei sale românce. Avocatul Ionuț Dojană a confirmat pentru Click! faptul că afaceristul are o avere fabuloasă.„Când am fost în America, în trei zile, chinezul a cheltuit 100.000 de dolari... Este un om serios, un filosof. Nu el a făcut banii, ci familia lui, așa că își permite să filosofeze, ca orice om lipsit de griji. El are mai mult decât bani, are înțelepciune, spre deosebire de ea”, a mărturisit fostul avocat al Monicăi Gabor.Cu toate că are lângă ea bărbat potent financiar, s-ar părea că viața lui Moni peste Ocean nu este, însă, una tocmai roz. Fosta doamnă Columbeanu nu își mai permite să piardă nopțile prin cluburi, așa cum făcea în perioada căsniciei cu milionarul de la Izvorani. Chinezul o ține din scurt, iar Moni este, practic, la mâna lui.„Ea nu are bani. Trăiește într-o cușcă de aur și e disperată. La ei, la asiatici, nu există drepturi, ci doar obligații. Moni are pază non stop, oriunde merge, stau după ea. Trăiește mai rău decât în România. Totul e aparență. Nu are libertatea pe care o avea în România. Ea când vine în țară e liberă, nu ca acolo”, a spus Ionuț Dojană, pentru ziarul Click!