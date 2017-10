Dezvăluiri bombă! "Consuelo nu există pentru mine şi pentru Adi". Reacţia fotbalistiului

Dezvăluiri bombă! "Consuelo nu există pentru mine și pentru Adi". Reacția fotbalistiului

Ştire online publicată Joi, 26 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Dragușanu a recunoscut că a avut o relație cu Adi Mutu în timp ce acesta era căsătorit cu Consuelo și că niciunul din ei nu era interesat de repercursiunile acțiunilor lor."Am fost iubita lui Mutu un an și jumătate, când era însurat. Consuelo nu există pentru mine și pentru Adi. Mi-a zis că am fost singura femeie care a dormit în dormitorul lui, în patul lui și al soției. Mi-a făcut multe cadouri scumpe. Se comportă ca și când ar fi stăpânul meu. Relația cu el îmi făcea mult rău, așa că am zis stop", a spus roșcata pentru Ciao!„Nu mă interesează, e neinteresant”, a fost singurul comentariu al fotbalistului legat de poveștile Biancăi, lucru care, probabil, o va provoca pe roșcată să povestească și mai multe amănunte picante din trecutul lor, scrie spynews.ro.