Detalii picante de la nunta lui Connect R cu Misha: "Nu vor fi pişcoturi şi şampanie"

Detalii picante de la nunta lui Connect R cu Misha: "Nu vor fi pișcoturi și șampanie"

Ştire online publicată Luni, 15 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Connect-R a dezvăluit pentru Antena Stars detalii picante despre ziua în care-și va uni destinul cu mama fiicei sale, Misha. Artistul a spus că va încerca să îmbine tradițiile "țigănești" cu cele din Moldova și nu-și va servi invitații cu pișcoturi și șampanie, așa cum se obișnuiește, ci cu vodca rusească și cu "prăjeală țigănească"."Mi-am găsit costumul de ginerică. E albastru, bleumarin. Nu a costa mult, e un costum pe care am dat 700 de lei. Nu am văzut-o (n.r. rochia miresei) din cauza tradiției. Noi am fi făcut o nuntă unde să nu fi știut de noi decât soarele, luna și noi. O să fie o nuntă cu temă: moldova și tiganii. La intrare, invitații nu o să serviți cu pișcoturi și șampanie, ci cu shuturi de votca rusească și prăjeală țigănească. Meniul o să fie unul tradițional românesc", a declarat Connect-R la Antena Stars.