Detalii nebănuite ies la iveală. De ce a divorţat Diana de Claudiu Niculescu

Detalii nebănuite ies la iveală. De ce a divorțat Diana de Claudiu Niculescu

Ştire online publicată Joi, 15 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La mai puțin de o lună de când soții Niculescu au divorțat, ies la iveală detalii nebănuite despre mariajul celor doi. Potrivit ziarului Ring, adevăratul motiv ce a dus la încheierea căsniciei de șapte ani este o relație extraconjugală.„Trebuie să ai o superintuiție. Și în cazul Dianei, să stea el un an cu alta... Iar Diana nu e proastă. Că el, culmea, nu se îndrăgostește de proaste, dar, la un moment dat, uită asta. Diana știa ce risc își asumă. El are infidelitatea în sânge și duce o luptă interioară între bărbatul model care se chinuiește să fie și cel oricând cu ochii după altele. Degeaba luptă, pentru că tot scapă și calcă strâmb. Și pentru că e un bărbat slab, nici nu are curajul să pună piciorul în prag și să se despartă", a povestit, pentru Click! o sursă a cărei identitate nu a fost dezvăluită.