Detalii incredibile despre Andreea Bălan: "A făcut o obsesie pentru distrugerea lui Keo"

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

“Nu sunt vinovat de nefericirile personale ale Andreei, de nemulțumirile ei din propria viață sentimentală. Un lucru pot afirma și începe să fie vizibil: declinul ei ca artist, cum se consideră ea, a început din cauza obsesiei pentru Keo. Asta nu-i dă pace, o va distruge!”, susține Gavrilă. Iar pentru a-și susține afirmația, impresarul intră în detalii: “I-am tolerat mofturi ce n-au legătură cumunca noastră, a mea de organizator de evenimente, a ei de «prestator » pe scenele mele. Trebuia să am grijă în permanență ca Keo să nu fie în preajma ei, iar de fiecare dată când l-a întâlnit l-a intimidat și l-a umilit. Chiar și pe Alexandra (Misty - n.r.) a amenințat-o. A făcut abuz de notorietatea ei și a folosit drept martor pentru ieșirile sale publicul - lucru impardonabil”.Iar asta n-ar fi tot! Impresarul susține că Andreea începuse chiar să-i invadeze viața intimă, sunându-l noaptea să-l acuze că a dat like paginii de Facebook a lui Misty. “Gata! Ce se întâmplă e mai presus de ură. A făcut o obsesie pentru distrugerea lui Keo, a Alexandrei. Andreea a avut dintotdeauna probleme de control. Clar îi trebuie terapie, prietenește o sfătuiesc. Până atunci, să cânte la baluri pentru boboci și la nunți”, a răbufnit Gavrilă, omul sub aripa și protecția căruia Andreea Bălan a ajuns un artist căutat.De două luni, americanul Michael este umbra Andreei Bălan în România. Fostul pușcaș marin locuiește în vila cântăreței, cea pe care o dispută solista acum cu fostul iubit, Keo. Fără un job aici și cu o situație financiară precară, Michael s-a complăcut în această perioadă în postura de întreținut. În vară, Andreea a încercat să-l pună la muncă, pe post de manechin, într-o prezentare de modă, dar planul s-a destrămat în ziua repetițiilor. În prezent, americanul se mulțumește să o consilieze pe Andreea și să-i care bagajele la aeroport. Conform documentelor pe care le-a prezentat la Judecătoria din Queens în februarie 2014, în procesul de stabilire a pensiei alimentare pentru fiica lui, Michael a spus că nu are un job stabil în SUA și că are o situație financiară dificilă. Venirea în România i-a adus o iubită bogată și pregătită să-l ducă în vacanțe, scrie libertatea.ro.