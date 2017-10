Detalii incendiare despre noul iubit al Andreei Bălan

27 August 2014

Andreea Bălan a rupt gura târgului, dar mai ales a lui Keo, în urmă cu două luni, când a apărut la brațul chipeșului american Michael T., fost pușcaș marin, despre care a spus că lucrează la firma lui de evenimente. Bărbatul ascunde însă povești tulburătoare, pe care fosta lui iubită Janna Marie, femeia care are un copil cu iubitul Andreei, a acceptat cu greu să le divulge.“L-am întâlnit pe Michael la o petrecere în Michigan. Eu aveam doar 17 ani și eram la liceu. Se prezenta ca fiind un bărbat prosper, care mă poate ajuta să-mi continui studiile. Am rămas însărcinată foarte repede. Mergeam la colegiu și lucram cu normă întreagă. El a demisionat, iar eu am continuat și cu serviciul, și cu școala, dar aveam grijă și de el, și de fetița noastră abia născută”, și-a început povestea Janna.Totul a continuat până când fetița a împlinit doi ani, iar pentru Michael devenise o obișnuință să trăiască pe banii soției sale, chiar dacă aceasta a insistat în repetate rânduri să-și caute un loc de muncă stabil și să devină un bărbat adevărat, care să-și întrețină familia.“Ne-am mutat în Colorado când fetița avea doi ani și el mi-a promis că își va lua un job, dar nu s-a întâmplat asta. A dispărut două luni de acasă, timp în care nu mi-a trimis nici un ban. L-am părăsit. Asta a fost cu șase ani în urmă”, a mai adăugat femeia, care între timp a absolvit colegiul, a obținut o diplomă în psihologie, s-a căsătorit, iar soțul ei a devenit tatăl de care fetița ei avea nevoie.Întrebată dacă știa de existența micuței Paris în viața lui Michael, Andreea Bălan a refuzat să comenteze, în timp ce Săndel Bălan a fost categoric:“Bineînțeles că știam. A știut și Andreea. Băiatul i-a spus încă de la început adevărul. Noi, părinții, nu ne amestecăm în viața Andreei. Noi vrem ca ea să fie fericită. Și băiatul ăsta este educat, o iubește, se poartă frumos cu ea”, a spus Săndel Bălan.