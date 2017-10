Detalii despre despărţirea dintre Keo şi Andreea Bălan

Detalii despre despărțirea dintre Keo și Andreea Bălan

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despărțirea Andreei Bălan (29 de ani) de Keo (36 de ani) după o relație de opt ani i-a luat prin surprindere pe părinții cântăreței, care au aflat vestea din presă. Tatăl solistei, Săndel Bălan (foto), a mărturisit, pentru libertatea.ro, că nimic nu prevestea, în ultima vreme, un astfel de final.“Nu-mi vine să cred. Tocmai se mutaseră în casa cea nouă de două săptămâni. Amândoi au contribuit cu bani la construcția ei. Mai aveau ceva de amenajat la bucătărie și totul părea să fie bine. Am vorbit și eu cu Andreea, dar n-a vrut să intre în detalii. A spus că este adevărat, s-a despărțit de Keo. Eu cred că doar au luat o pauză. Oricum este bine că amândoi stau bine din punct de vedere financiar. Ea mai are un apartament, iar el are vila din Floreasca. Au muncit mult și au o stare materială bună”, a declarat pentru Libertatea Săndel Bălan, convins fiind că nu se poate șterge cu buretele o relație de opt ani.Andreea este de altă părere: “Singura problemă a fost că eu îmi doresc o familie, un copil, iar Keo este încă burlac”, scrie libertatea.ro.