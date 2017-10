Despre SEX fără perdea / «Mi-e teamă să fac sex»

Ştire online publicată Vineri, 25 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mă numesc Nic și am 26 de ani. Cred că am o pro­ble­mă, dar nu știu cum să încep... Mi-e teamă să fac sex. Din acest motiv mi-am pierdut toate prie­te­nele. Ce-aș putea să fac ca să-mi înving această frică? Dragă Nic, problema ta, cred eu, este că nu ai nici un pic de încredere în forțele proprii. Acesta e motivul pentru care nu reușești să păstrezi nici o relație. Ți-e teamă de început și îți tai aripile singur, înainte de a zbura. Dragă Nic, problema ta, cred eu, este că nu ai nici un pic de încredere în forțele proprii. Acesta e motivul pentru care nu reușești să păstrezi nici o relație. Și-e teamă de început și îți tai aripile singur, înainte de a zbura. Gândește-te la următorul lucru: în viață, până acum, ai învățat foarte multe lucruri, care în timp s-au transformat în gesturi reflexe. De exemplu, ai învățat să folosești tacâ­murile pentru a mânca, ai învățat să te îmbraci, să-ți legi șireturile etc. La fel e și cu debutul în viața sexuală. Prima dată vei fi mai stângaci, apoi lucrurile vor de­cur­­ge de la sine, fără să fie nevoie de un control asupra situației. Dacă crezi că nu vei putea depăși singur această barieră, poate ar fi bine să consulți un psiholog. Citeste mai departe...