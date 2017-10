Interviu „Cuget Liber” cu Andreea Raicu

Despre femeia din oglindă

De Mărțișor, pe blogul său, Andreea Raicu le răspundea celor interesați de noua ei siluetă că nu a apelat la nicio dietă extra-ordinară. „Am schimbat ora cinei de la 8 la 6 seara, am băut mai multă apă și am mâncat mai multe legume crude… Intenția mea nu a fost neapărat să slăbesc pentru că nu era cazul…”. Zilele acestea o putem revedea în cel de-al doilea sezon al emisiunii „Miss fată de la țară”, la Prima Tv, alături de concurentele provenind din Iași, Timiș, Dolj, Brașov, Bistrița, Argeș. Din păcate, nu și din Constanța, dar, cel mai probabil, în sezonul viitor, vom avea și o constănțeancă. Și pentru că de felul ei este discretă, tabloidele au speculat zilele acestea cel mai recent post al ei pe același blog, citând „Sunt tot mai tristă în ultima vreme”. Cu ajutorul colegilor de la Prima Tv, am aflat că nu este chiar așa. - Ai lansat primul DVD din România în care le înveți pe doamne cum să se îmbrace. Stilul ține cont de posibilitățile financiare? - Motto-ul acestui DVD este „stilul nu are legătură cu posibilitățile financiare”. Pentru că orice femeie poate să aibă stil, atâta vreme cât respectă niște reguli simple, care sunt perfect ilustrate și teoretizate în acest DVD. E foarte important de ținut minte că moda se schimbă mereu, tendințele vin și pleacă, dar stilul este etern. Stylepedia este platforma prin care ne propunem să lansăm o campanie a bunului gust, care să se adreseze tuturor femeilor, indiferent de vârstă sau posibilități financiare. Codul bunelor ținute este primul DVD din această serie în care explicăm care sunt elementele necesare unei garderobe și cum trebuie ele combinate împreună cu accesoriile în așa fel încât să obțineți cât mai mute ținute. Vorbim despre dresscoduri și cum trebuie respectate. Încercăm să împărtășim din experiența noastră acumulată în timp în acest domeniu din dorința de a ajuta cât mai multe doamne și domnișoare să aibă o viață cât mai simplă din acest punct de vedere. - Cum e Andreea Raicu ca femeie? Ce vede ea, când se privește în oglindă? - În oglindă văd o persoană care are aceleași probleme și aceleași bucurii ca oricare femeie. Uneori îmi place ce văd, alteori îmi propun schimbări pe care încerc să le respect. Sunt destul de critică cu mine! - Ce te-a provocat să lucrezi la acest DVD „Codul bunelor ținute“? - Vorbeam foarte des cu Roxana Voloseniuc despre tot felul de proiecte și pur și simplu această idee a început să se contureze singură. Aceasta este lumea în care trăim noi, de ce să nu „o deschidem” către toate fetele care-și doresc să știe ceea ce știm noi? - Ce înseamnă „a fi bine îmbrăcată“ în România de azi? - Cred că „a fi bine îmbrăcată” înseamnă același lucru în România precum în orice altă țară. Și acest lucru ține mai degrabă de stil, de ușurința cu care îți asortezi hainele între ele, dar și personalității tale. Eu cred că româncele au o preocupare foarte mare pentru felul în care arată și alocă multă energie, dar și resurse financiare garderobei lor. - Ce ne așteaptă în sezonul 2 al emisiunii „Miss fată de la țară“? - Show-ul își propune să descopere fete frumoase, care se află în locuri unde nu pot să acceadă la o viitoare carieră în modelling. Cele mai frumoase fete vor fi aduse la București, vor sta într-un cantonament și vor fi pregătite pentru a deveni modele de top. Surpriza va consta în probele la care vor fi supuse fetele în drumul spre titlul de „Miss fată de la țară” și marele premiu. - Formatul TV „Miss fată de la țară“ va fi lansat la Miami. Ce înseamnă acest fapt pentru tine, în calitate de gazdă a show-ului? - Mă bucur că show-ul este apreciat și în afara granițelor țării. Cei din Miami au fost fascinați de ideea emisiunii. Practic, întregul concept al show-ului a pornit din dorința de a prezenta frumusețea din spațiul rural, prin intermediul vedetelor și de a acorda o șansă fetelor de la țară. Prin acest show încercăm să o găsim pe Cenușăreasa zilelor noastre și acest lucru suscită interesul publicului, dar și al producătorilor de peste hotare. - Care sunt așteptările tale referitor la noul sezon? - Mă bucur că show-ul dă posibilitatea unei fete să-și înceapă cariera într-o meserie frumoasă. Practic, jucăm un rol de Pygmalion. Așa cum și eroul lui George Bernard Shaw transformă o florăreasă simplă într-o adevărată lady în societatea britanică, tot astfel fetele frumoase de la țară vor fi pregătite de profesioniști pentru a deveni modele de top. Să nu uităm că sunt foarte multe modele de renume internațional care au fost descoperite întâmplător. Cu siguranță va fi foarte interesant să văd cum fete care n-au avut nici cel mai mic contact cu ceea ce înseamnă modă sunt transformate în mod uimitor. Sper ca acest sezon să fie și mai bine primit de public decât cel anterior.