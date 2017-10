Descoperire incredibilă: Fiica lui Al Bano trăieşte, dar refuză să se întoarcă acasă

Descoperire incredibilă: Fiica lui Al Bano trăiește, dar refuză să se întoarcă acasă

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fiica lui Al Bano și a Rominei Power, Ylenia Carrisi, descoperită anul trecut într-o mănăstire din Arizona, după circa 17 ani de la dispariția sa, refuză să se întoarcă acasă.Ylenia Carrisi, una dintre fiicele cântărețului Al Bano cu fosta lui soție Romina Power, a fost descoperită în iunie 2011 într-o mănăstire din Statele Unite ale Americii.Recent, autoritățile din New Orleans au confirmat că femeia descoperită anul trecut este Ylenia Carrisi, precizând însă că aceasta nu vrea să părăsească mănăstirea din Phoenix, Arizona, informează presa italiană.Ylenia Carrisi, fiica cea mare a lui Al Bano și a Rominei Power, are acum 41 de ani. La începutul anilor ’90 ea a renunțat la colegiul din Londra pentru a călători în jurul lumii. A început călătoria în America de Sud, iar după câteva luni a ajuns în New Orleans, unde i s-a pierdut urma.În ianuarie 1994, când a fost văzută pentru ultima dată, Ylenia Carrisi avea 23 de ani, scrie Mediafax.După îndelungi căutări care nu au dus la niciun rezultat, s-a crezut inițial că tânăra s-a sinucis. O altă ipoteză a fost aceea că fata a fost răpită de traficanți de droguri.În anul 2009, când Al Bano a vizitat România, acceptând să fie ambasadorul Bucureștiului, a vorbit despre durerea unui părinte care-și pierde copilul.