Depeche Mode continuă să anuleze concerte

Ştire online publicată Vineri, 22 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa a anulat concertele pe care trebuia să le susțină la Varșovia, Riga și Vilnius, în cadrul turneului „Tour of the Universe”, după ce, săptămâna trecută, trupa a amânat și show-urile de la București și din alte cinci orașe, pentru că solistul formației, Dave Gahan, este bolnav. Potrivit site-ului oficial al trupei, medicii susțin că Dave Gahan are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera fizic, după ce, în urmă cu o săptămână, a fost diagnosticat cu gastroenterită. Din acest motiv au fost amânate concertele pe care trupa le avea programate la Varșovia (23 mai), Riga (25 mai) și Vilnius (27 mai). „Depeche Mode regretă situația apărută și îi urează lui Dave să se însănătoșească repede”, se mai arată pe site-ul trupei. Săptămâna trecută, Depeche Mode a anunțat pe site-ul ei oficial că spectacolul pe care urma să-l susțină, pe 16 mai, la București, nu va mai avea loc la data stabilită, aceleași informații fiind publicate și pe site-ul organizatorilor evenimentului din capitală, Emagic. La acel moment, acesta era cel de-al treilea concert din turneul „Tour of the Universe” amânat de trupă, după Atena (12 mai) și Istanbul (14 mai). De asemenea, concertele de la Sofia (18 mai), Belgrad (20 mai) și Zagreb (21 mai) au fost amânate până la date ce vor fi comunicate ulterior, potrivit organizatorilor. Dave Gahan, solistul trupei Depeche Mode, a fost spitalizat de urgență, pe 12 mai, la Atena, fiind suspectat de gastroenterită, informație confirmată ulterior de reprezentanții formației. Marți, organizatorii români, Emagic, au anunțat că sunt în discuții cu reprezentanții trupei și că show-ul ar putea fi reprogramat în iulie sau septembrie 2009. De asemenea, aceștia au anunțat că, în cazul reprogramării concertului, noua dată va fi comunicată ulterior, biletele achiziționate pentru data de 16 mai urmând a rămâne valabile pentru noul spectacol.