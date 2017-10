Dennis Hopper a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Ştire online publicată Luni, 29 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul a primit zâmbind distincția, deși este foarte slăbit. El a purtat bandaje pe cap și la mâna dreaptă în timpul ce-remoniei, explicând că are răni dintr-o căzătură, cauzată de faptul că a fost strigat de un paparazzi în timp ce se plimba pe-afară. Având impresia că recunoaște vocea care îl strigă, Hopper s-a întors, iar apoi, împiedicându-se, a căzut, din cauză că mușchii nu îi mai funcționează, după cum a detaliat acesta. Hopper, în vârstă de 73 de ani, are cancer la prostată în fază terminală și este prea slăbit pentru a face chimioterapie. Actorul și-a început cariera în 1955, cu filmul „Rebel Without a Cause” (1955), alături de James Dean. Actualmente este implicat într-un proces de divorț cu soția sa. Avocatul său, Joseph Mannis, a declarat în fața justiției că actorul nu poate fi chestionat de avocatul soției sale în procesul de divorț, din cauza stării avansate a bolii. Dacă autoritățile vor încerca să îi ia o depoziție, acest lucru „ar putea să îi amenințe capacitatea de a supraviețui”, a afirmat medicul actorului, David Agusin. Cu toate acestea, medicul a fost de acord ca Dennis Hopper să apară în public, vineri, pentru a primi o stea pe Hollywood Walk of Fame, deoarece acest eveniment este o experiență pozitivă pentru actor. Dennis Hopper a fost regizor și protagonist, alături de Jack Nicholson, al peliculei „Easy Rider”, un road-movie care a influențat cinematografia la Hollywood. Hopper a fost no-minalizat la premiile Oscar grație prestației sale din filmul „Hoosiers” (1986) și a jucat, în același an, în „Blue Velvet”, devenit ulterior un film cult, regizat de David Lynch. Cel mai recent proiect al lui Hopper este o adaptare pentru tele-viziune a filmului „Crash”, recompensat în 2006 cu un premiu Oscar.