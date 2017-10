Denisa Nechifor, îndrăgostită: "Simt să mai fac un copil cu el"

Ştire online publicată Vineri, 20 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată la emisiunea "Star Matinal", de la Antena Stars, Denisa Nechifor a spus că își mai dorește un copil pentru că o persoană o face să simtă acest lucru. Mai mult, blonda își adoră fiica pe care spune ea că a făcut-o din dragoste nebună."Am petrecut singură de Valentine's Day și am stat pe telefon pentru că iubirea era departe, era la distanță. Rania este o minune și are grijă de mine. Cât am fost bolnavă mi-a făcut un ceai. Copilul meu e cel mai important și nu se compară cu nimic. Zâmbetul ei dimineața este totul pentru mine. Crește și pune tot felul de întrebări. Are talent la desen și e bolnavă cu fashion-ul. O să o dau la ceva pentru că are un talent aparte. Simt să mai fac un copil. Eu am făcut-o pe Rania din dragoste, o dragoste nebună și sinceră. Acum există o persoană care m-a făcut să îmi doresc din nou acest lucru", a declarat Denisa Nechifor la Antena Stars.