Denisa Nechifor, în apărarea lui Cristea: „Bianca ştie să facă doar scandal“

Denisa Nechifor, în apărarea lui Cristea: „Bianca știe să facă doar scandal“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Adrian Cristea a sfătuit-o pe Bianca să nu mai apară dezbrăcată, ea a replicat dur, dezvăluind că fotbalistul are probleme cu alcoolul. Foști și actuali colegi ai lui Cristea dezmint însă această variantă.„N-aș avea nici o problemă să spun că Adi mai trage la măsea, dar nu e așa. Lui îi place, într-adevăr, să mai piardă nopțile prin cluburi, dar e mai mult cu ochii pe distracție și pe femei, iar băutura e ceva adiacent. Chiar nu prea bea. Dacă stă într-o seară cinci ore într-un club, nu bea mai mult de două sau trei pahare de whisky. Dacă asta înseamnă să fii bețiv, atunci înseamnă că suntem un campionat de bețivi”, a dezvăluit unul dintre foștii colegi ai lui Cristea.„El e golan, dar nu e bețiv. Am stat la masă cu el și știu când și cum bea. E o prostie”, a declarat alt coleg.Dacă până nu demult Denisa Nechifor susținea că Adrian Cristea nu are grijă de Rania, fetița lor, iată că de când acesta este liber, ea și-a schimbat părerea.„Adi e un tată foarte bun pentru Rania, fetița noastră, și eu nu l-am văzut niciodată băut. Nu mă cobor la nivelul Biancăi. Știe să facă doar scandal”.