Denisa de la Bambi şi-a prins soţul în pat cu amanta

Denisa de la Bambi și-a prins soțul în pat cu amanta

Ştire online publicată Joi, 24 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Denisa de la Bambi are probleme în căsnicie. Ea și doctorul Cornel Brotac s-au cunoscut pe vremea când acesta era proaspăt căsătorit și proaspăt tătic. Trei luni mai târziu, medicul și-a părăsit soția și s-a căsătorit în secret cu solista, în Las Vegas.În urmă cu două luni, Denisa l-ar fi surprins pe Cornel cu o amantă în pat. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât femeia care se lăfăia în așternuturile solistei ar fi, de fapt, o fină de-a ei, au declarat surse apropiate pentru Libertatea.ro.Rănită în amor, Denisa ar fi vrut să divorțeze, însă cea care s-ar fi opus ar fi fost Ioana Brotac, mama bărbatului infidel, și ea pățită cu fostul ei soț, Ștefan Brotac.Nu de alta, dar și acesta a plecat de acasă cu o tinerică. Acum, Cornel nu mai știe cum să reintre în grațiile Denisei. Mai nou, a dus-o într-o vacanță exotică, în Kaafu, de unde solista și-a postat pe Facebook fotografii în timp ce se relaxează.Pentru că nu a fost contactată telefonic pentru a oferi o declarație despre presupusa aventură a soțului său, Denisa de la Bambi și-a exprimat pe Facebook dezamăgirea față de oamenii care au lansat acest zvon.„În urma articolului apărut azi în Libertatea, mă felicit pentru ceea ce am gândit acum 3 ani, pentru decizia de a ține pe cât mai departe posibil avizii de audiență și tiraje de ceea ce eu iubesc mai mult - familia! Nu are rost să comentez cele scrise, nu mai adaug nici faptul că deontologic ar fi fost să fiu și eu contactată, nu mai adaug nici că m-ar fi bucurat enorm dovezile acelui titlu rușinos (rușinos pentru cine l-a scris). Lucru imposibil de altfel! Este trist că atunci când doi oameni, din decență și respect pentru căsnicia lor, decid să nu furnizeze materiale presei tabloide atunci avizii încep să fabrice astfel de subiecte. Tot ce menționez este că le doresc celor care au semnat acest articol sau nefericiților care au furnizat astfel de informații să aibă parte de o căsnicie ca a mea și să se simtă iubiți în fiecare zi așa cum mă simt eu. Nu am nevoie să-mi justific dragostea în fața nimănui dar eu și soțul meu ne simțim binecuvântați pentru că ne avem unul pe altul. Și în continuare... povestea și viața noastră vor rămâne ALE NOASTRE și nu le vom împărți cu nimeni... pentru că din păcate oamenii nu știu să se bucure alături de tine, ci doar să distrugă puținele lu-cruri frumoase care au mai rămas pe lumea asta”, a scris Denisa pe Facebook.Dar „aventura” soțului nu este singurul zvon dureros care a apărut în presă. La începutul relației cu doctorul Cornel Brotac s-a spus că Denisa este motivul pentru care acesta a divorțat de soția lui și a lăsat un copil fără tată.