Demi Moore şi Gwyneth Paltrow participă la o licitaţie românească

Demi Moore și Gwyneth Paltrow participă la o licitație românească

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscutele vedete de la Hollywood Demi Moore și Gwyneth Paltrow au donat obiecte care vor fi vândute la licitație în cadrul celei de-a patra ediții a Balului de Caritate de Halloween, care se va desfășura pe 25 octombrie, la Palatul Parlamentului din București. Invitații Balului de Caritate de Halloween vor avea ocazia să își arate generozitatea licitând pentru obiectele scoase la vânzare în beneficiul Asociației „Ovidiu Rom”. Licitația caritabilă va avea două părți, cu și fără strigare, ambele propunând invitaților obiecte și servicii deosebite. Leslie Hawke a reușit să implice din nou vedete de la Hollywood în sprijinirea programului „Fiecare Copil în Școală”, o inițiativă a Asociației „Ovidiu Rom”, pe care o conduce. Dacă în anii precedenți s-au putut achiziționa la licitație obiecte care au aparținut unor staruri precum Ethan Hawke, Angelina Jolie și Uma Thurman, de data aceasta alte două dive de la Hollywood, Demi Moore și Gwyneth Paltrow, au dorit să contribuie donând obiecte personale. Impresionată de programele derulate de „Ovidiu Rom”, Demi Moore - cu care Leslie Hawke s-a întâlnit întâmplător la București la începutul acestei veri - a oferit o geantă din piele lăcuită marca Versace HIT, pe care a primit-o personal de la creatoarea acesteia, Donatella Versace. Anul trecut, geanta Bvlgari donată de Uma Thurman a fost cel mai bine vândut obiect la licitația caritabilă, fiind achiziționată contra sumei de 40.000 de euro. De asemenea, în august, Leslie a întâlnit-o pe Gwyneth Paltrow la New York și i-a vorbit despre eforturile pe care le depune în România pentru combaterea abandonului școlar și ridicarea nivelului educațional al copiilor din familii defavorizate. Gwyneth nu a rămas insensibilă la problemele copiilor români și a donat un colier Damiani, cu un pandantiv în formă de cruce, în care diamantele sunt montate în aur alb și roz. La licitația cu strigare din 25 octombrie invitații pot licita și pentru un sejur exotic de o săptămână într-una dintre cele mai căutate destinații thailandeze, Hua Hin Resort & Spa, cu cazare în Sukothai Suite la hotelul Hilton, aflat în imediata vecinătate a reședinței de vară a regelui Thailandei. De asemenea, vor mai fi scoase la licitație o vacanță de iarnă la New York, cu cazare la Waldorf Astoria, și bilete VIP la Brooklyn Academy of Music, pentru a-l vedea pe Ethan Hawke în piesa „Livada cu Vișini” și pentru a-l întâlni după spectacol în culise. Totodată, câștigătorul va avea privilegiul de a merge într-un tur privat al celebrei case de licitații Christie’s, urmat de un prânz la Rainbow Room, cunoscutul restaurant de la etajul al 65-lea al Rockefeller Center. Licitatorii vor putea opta și pentru un weekend artistic în Londra, cu lojă și cină la Royal Opera House, și bilete VIP la piesa „Rain Man”, cu care Josh Hartnett debutează pe scena londoneză. Câștigătorul va fi cazat la Miller’s Residence, un sofisticat boutique hotel din Notting Hill.