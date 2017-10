Demi Moore, sex în trei cu Ashton Kutcher

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare ca gelozia si sexul in trei le-a ruinat casnicia lui Demi Moore si Ashton Kutcher.Apropiatii actritei in varsta de 49 de ani, Demi Moore, au marturisit ca unul dintre motivele divortului sau de mai tanarul ei sot ar fi fost faptul ca cei doi obisnuiau sa faca sex in trei, dar in cele din urma aceasta s-ar fi simtit tradata.Vedeta ar fi suferit cumplit pentru ca Ashton Kutcher (33 de ani) s-a culcat cu Sara Leal de 22 de ani, si ca nu au facut sex toti trei, asa cum obisnuiau. Era deja o regula ca Ashton sa aduca si alte femei acasa si sa faca sex in trei impreuna cu Demi, pentru ca tanarul actor a obtinut din start acceptul ca vor avea un "mariaj deschis"."Perversitatile le-au ruinat casnicia", a spus o sursa. "Asta nu inseamna că Demi era neaparat atrasa de femei, ci accepta orice numai sa nu-l piarda pe tinerel", a mai adaugat sursa citata. Potrivit ziarului Click, cei doi au incercat de mai multe ori sa se impace si sa-si salveze casnicia, dar terminau mereu cu certuri monstruoase.Dupa sase ani de casnicie, Demi Moore a cedat si s-a hotarat sa divorteze de sotul infidel, cerand astfel avocatilor sai sa-l "pedepseasca" pe Ashton Kutcher. Se pare ca "Playboy-ul de L.A." va fi lasat la partaj fara o parte considerabila din averea lui proprie de 90 de milioane de dolari.