Delia vrea frumuseţe fără standarde! Ce spune cântăreaţa despre kilogramele în plus

Delia vrea frumusețe fără standarde! Ce spune cântăreața despre kilogramele în plus

Ştire online publicată Marţi, 24 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, arată bine și are o voce senzațională. Cu toate acestea, nu are reguli stricte pentru viața ei. Delia Matache, căci despre ea este vorba, s-a hotărât să schimbe percepția lumii despre frumusețe."Nu mă interesează de fapt dacă slăbesc un kilogram. Și cred că ar trebui să ne învățăm noi, pe noi, că nu e atât de important. Nu neapărat că nu e important cum arătăm, dar frumusețea și aprecierea unui om sunt subiective. Frumusețea nu are standarde, nici copacii nu seamănă între ei. Îmi place mâncarea, îmi plac cartofii," a spus Delia Matache, în exclusivitate pentru Antena Stars.