Delia Matache a renunţat să devină mamă pentru 30.000 de euro

Delia Matache a renunțat să devină mamă pentru 30.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 29 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Delia Matache are, în prezent, cam tot ce și-a dorit. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Răzvan Munteanu, care o iubește mult, și are o carieră de invidiat, câștigând bani frumoși, nu doar din concerte, ci și din emisiuni TV.Cu toate acestea, blondei îi lipsește ceva, mai precis un copil, pe care celebrul cuplu și-l dorește enorm.Timp de un an, de când s-au căsătorit, barza a întârziat să apară, chiar dacă analizele le-au ieșit în regulă, ambii soți fiind declarați apți, din punct de vedere medical, să devină părinți.Însă, dacă tot nu a fost să fie până acum, Delia și Răzvan au hotărât să mai amâne momentul, cel mai probabil până la anul, când Deliei îi expiră contractul cu Antena 1, unde apare în calitate de jurat la emisiunea “X Factor”. Această producție TV îi rotunjește veniturile cântăreței cu 30.000 de euro, scrie libertatea.ro.