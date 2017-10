Delia, în culmea fericirii. Ce cadou extravagant a primit de la soţ

Delia, în culmea fericirii. Ce cadou extravagant a primit de la soț

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Delia pare să fi fost cât se poate de cuminte anul acesta, având în vedere că a primit exact ce și-a dorit de Crăciun de la soțul ei, Răzvan Munteanu.Blonda s-a găsit în al nouălea cer după ce a primit cadoul, un frumos și extravagant inel cu un diamant destul de mare. Diamantul de patru carate este rotund și tăiat cu iscusință în cel mai fin mod posibil iar valoarea sa este de peste 30.000 de euro.«I-am spus lui Răzvan că vreau un diamant mare de Crăciun, că diamante mici tot am și am rămas surprinsă când am văzut ce cadou am primit», a declarat Delia pentru Click!, cu privire la inelul său, scrie click.ro.