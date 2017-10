Delia Antal şi-a pierdut bijuteriile de 40.000 de euro

Delia Antal și-a pierdut bijuteriile de 40.000 de euro

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte să plece din România, Delia Antal și-a uitat cutia cu bijuterii valoroase într-o mașină pe care a închiriat-o de la o firmă din Cluj, pentru a ajunge în Zalău, orașul ei natal. Acum două săptămâni, actrița a venit pentru câteva zile în București unde a participat la Festivalul Internațional de Film DaKino dar și la mai multe evenimente mondene, așa că și-a luat la ea mai multe accesorii scumpe. Până să ajungă la Bucureti a făcut o primă oprire la Zalău, iar după ce-a plecat din Capitală, și-a vizitat din nou părinții. Numai că a doua vizită la Zalău s-a lăsat cu peripeții.„M-am speriat îngrozitor când am conștientizat că am rămas fără bijuterii pentru că le-am uitat în mașina închiriată. Valoarea lor era în jur de 40.000 de euro, iar în cutia cu bijuterii aveam un ceas din aur roz cu diamante, care are o semnificație specială pentru mine, cercei de aur cu diamante, brățări și lănțișoare”, mai spune Delia, care a avut un mare noroc. Din fericire, o tânără care închiriase mașina respectivă a găsit bijuteriile Deliei Antal și a sunat la firma de închiriat mașini pentru a înapoia cutia valoroasă.