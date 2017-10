Dedesubturile relaţiei dintre Alex Velea şi Ana, dezvăluite de Cătălin Botezatu

Dedesubturile relației dintre Alex Velea și Ana, dezvăluite de Cătălin Botezatu

Nimeni nu ar fi bănuit că în spatele foto-grafiei perfecte de familie s-ar putea afla, de fapt, un tablou cu tensiuni și neînțelegeri. Se pare că aceasta era, de fapt, starea de spirit în căsnicia lui Alex Velea cu soția sa, Ana. Sau cel puțin asta lasă să se înțeleagă designerul Cătălin Botezatu, un apropiat al Antoniei, care spune că solistul și partenera lui nu se mai înțelegeau de multă vreme.După ce mulți cârcotași au jignit-o pe Antonia, acuzând-o că i-a distrus căsnicia lui Alex Velea, designerul Cătălin Botezatu, un bun prieten de familie al artistei, sare în apărarea ei. Conform spuselor acestuia, solista nu are nicio vină în acest scandal și asta pentru că Alex Velea și Ana erau separați de multă vreme, lucru pe care fanii nu l-au știut, scrie libertatea.ro.„Antonia nu merită să fie făcută c**** sau dezbinatoare de familii. Ea nu a intervenit în viața familiei Velea în timp ce aveau o căsnicie fericită. Alex și Ana nu se mai înțelegeau de mult timp. Alex era separat de mult timp de soția lui, lucru care nu e cunoscut (...) Antonia e un nume mare în muzica românească. Am toată considerația față de ea pentru că, lăsând la o parte că e cea mai frumoasă femeie din showbiz, e printre puținele care cântă cu adevărat live și poate susține un concert de o oră fără probleme.Antonia nu a intrat în jocul cu Alex Velea pentru că avea nevoie de imagine. S-a întâmplat ceva. Ea e o mamă desăvârșită, își iubește fetița, e o artistă perfectă, iar viața în cuplu e doar o proble-mă personală. Nimeni nu știe ce e în viața ei. Deci nu poate nimeni să-i spună c**** că a intervenit într-o căsnicie care oricum nu mai funcțio-na!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru ziarulring.ro.