Decizie radicală luată de soţia lui Petre Roman

Decizie radicală luată de soția lui Petre Roman

Ştire online publicată Joi, 28 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Silvia Chifiriuc a urcat zilele trecute pe scena de la Callatis cu sufletul îndoit. Tânăra soție a fostului premier Petre Roman a mărturisit că anul acesta nu va mai pleca în vacanță, în semn de respect pentru nașul de cununie, Dinu Patriciu. Moartea acestuia a afectat-o destul de tare, solista mărturisind că a intrat în depresie, scrie libertatea.ro.“Nu am de ce să mă ascund: sunt oarecum în depresie după moartea nașului nostru, Dinu Patriciu. De aceea o să fim în doliu și nici nu ne gândim în acest an la o vacanță. Ce m-a frapat la dispariția lui este că a murit prea repede. Nu arăta, cel puțin mie nu mi-a dat seanzația că ar fi așa de grav. Am discutat cu el în urmă cu aproximativ patru luni, iar soțul meu a mai vorbit de atunci cu el de mai multe ori. Părea în regulă”, a declarat Silvia pentru Libertatea.