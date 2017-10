Decizie de ultimă oră în cazul manelistului Dani Mocanu, acuzat de proxenetism

Ştire online publicată Miercuri, 04 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă va fi cercetat în continuare în stare de libertate, Dani Mocanu nu are toate libertățile de care se bucura înainte ca procurorii să-l salte și să-l anunțe că au început urmărirea penală împotriva lui.Manelistul a fost pus sub control judiciar, iar în următoarele săptămâni va trebui să dea cu subsemnatul la Poliția din Argeș și să se prezinte în fața procurorilor ori de câte ori este chemat.În plus, manelistul are interdicția de a părăsi țara și de a lua legătura cu alți inculpați din dosar.Dani Mocanu a fost ridicat săptămâna trecută și dus la audieri la DIICOT. Procurorii au început urmărirea penală față de el într-un dosar în care se face referire la prostituate de lux, droguri și mulți bani.