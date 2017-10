Decizia luată de Keo, după ce s-a aflat că a înşelat-o pe Andreea Bălan

Decizia luată de Keo, după ce s-a aflat că a înșelat-o pe Andreea Bălan

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan a dezvăluit că a fost înșelată timp de un an de zile de Keo, bărbatul alături de care a petrecut aproape noua ani de zile. Vedeta a povestit totul în cadrul emisiunii "Access Direct", după ce o vreme s-a speculat în presă că artistul are o amantă.Keo a negat totul inițial, dar Andreea a explicat că fostul iubit i-a recunoscut totul când i-a pus în fața dovezile.Prezentatorul emisiunii "Star Matinal de Weekend", Raru, a povestit la Antena Stars că a discutat cu Keo vineri noaptea, iar cântărețul i-a spus că va lămuri totul în curând."Vreau o perioadă în care să iau o pauza de la povestea asta.O să revin cu declarații", i-ar fi spus Keo prezentatorului."În ultimele trei săptămâni am făcut investigații și am descoperit detalii dureroase. El mă înșela cu ea de un an. Se vedea cu ea când eu eram plecată la concerte prin țară. Ea purta hanoracul lui", a povestit Andreea la emisiunea "Acces direct" de miercuri, scrie click.ro.