"De soţia mea m-am îndrăgostit în staţiunea Jupiter"

Interviu în exclusivitate cu actorul Andrei Duban:

"De soția mea m-am îndrăgostit în stațiunea Jupiter"

Pentru actorul Andrei Duban, de la Teatrul Național din București, numărătoarea inversă a burlăciei a început. Pe 16 iulie se va petrece mare eveniment mare la Palatul Ghica.Nunta celor doi, Grațiela Teohari (23 de ani) și Andrei Duban (37 de ani), se anunță un eveniment monden de primă mână, printre invitați numărându-se Marioara Zăvoranu, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, Mircea Stoian, Dan Capatos sau asistentele Bianca Drăgulescu și Daniela Crudu, în timp ce cavaler de onoare le va fi Pepe, iar nași vor avea niște prieteni de suflet, Alin și Oana Caraman.„Am plecat în turneu prin țară și cu ocazia aceasta împart și invitații prietenilor mei de la Constanța”, ne-a declarat la finalul spectacolului „Scapino” care s-a jucat recent la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. - După nuntă unde ați progra-mat luna de miere?- Ehehe, cine își mai permite lună de miere? Cred că o să fie un week-end de miere. Dacă o să-mi permită șefii de la Kanal D, unde realizez matinalul de la 7,30 la 9,30 „Cafeaua de dimineață”, mi-aș dori să mergem o săptămână la Paris. Și nu pentru că este orașul îndră-gostiților, ci pentru că-i lângă Disneyland. - E clar, depuneți toate efortu-rile pentru „sporul natal”.- Daaaa, ne dorim din tot sufletul și lucrăm din greu deja.- După o prietenie de câți ani vă puneți pirostriile?- La doi ani de când ne-am cunoscut aici la mare, în Jupiter. Deci litoralul îmi poartă noroc… - Hai, povestește-ne cum a fost!- Acum doi ani eu făceam progra-mul artistic la terasa „Majestic” din Jupiter și ea a venit să facă un program pentru copii, cu o jumătate de oră de a intra eu în program pen-tru… adulți. Și atunci am cunoscut-o și de atunci nu ne-am mai despărțit. De-aia ți-am și zis că am mulți prieteni în Constanța. - Și cum s-a întâmplat: a venit ea la tine sau tu la ea?- Ehehe, hai vino la nuntă și îți povestim amândoi, ca să nu crezi că exagerez. - La nuntă, ceva cu fițe în costum de baie pe marginea piscinei?- Nuuu, în nici un caz. Facem o petrecere frumoasă cu toți prietenii alături de noi, cu colegi, cu dans, cu muzică, cu de toate…- Și cu dar???- Acum ce să-ți zic? Nu știu. Cum o vrea Dumnezeu și invitații. - De fiecare dată când participi la emisiunea lui Cristi Brancu în care vă întreceți în bancuri afirmi că este pentru ultima dată. Și totuși revii…- Păi… mă păcălește că-mi face și mie un contract, o dată pe lună, din prietenie, să-mi ofere 1.000 de euro. - Ce părere ți-a făcut publicul de la Constanța?- Extraordinar. A fost mult mai bun decât cel de la București. Întreabă-i și pe colegii mei. Au avut reacții după fiecare gag sau replică. A fost o bucurie. La București spectatorii au fost mult mai reci, mai scorțoși. - Ești de acord cu cei care spun că în provincie actorii de la capitală dau bluf?- Daaa, cum să nu! Voi chiar n-ați văzut că am transpirat un kilogram… mi-am pierdut și vocea? Și asta pentru că am simțit că merită, că cere publicul. Au avut reacții atât de faine, cum să nu-ți dai viața pe scenă? - Inevitabila întrebare de final…- Da, știu, proiecte. Sper să iasă bine acest proiect al tânărului regizor Dan Tudor, care promite foarte multe. Mie mi-a promis 1.000 de euro de spectacol, dar n-am primit nimic până acum, dar e un regizor care promite (râde cu poftă!). Pregătim „Comedia norilor” pentru toamnă la Național.