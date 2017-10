„De Sărbători o vreau în puşcărie“

„De Sărbători o vreau în pușcărie“

Ştire online publicată Marţi, 12 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Leo de la Strehaia nu trece peste faptul că și-a pierdut bolidul pe care i-l dăruise asistentei „păcătoase” Loredana Chivu. El spune că nu se dă bătut și că speră ca până la Sărbători aceasta să ajungă după gratii. Bărbatul susține că a depus plângere penală la poliție pe numele blondei și că are toate motivele să creadă că dosarul va fi trimis în instanță.„I-am făcut plângere penală. A încercat să se apere, să spună că nu mi-a cerut bani, că eu i-am dat. Dosarul e la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, Dâmbovița, unde are ea domiciliul”, a declarat, pentru Ring, Leo de la Strehaia.Leo de la Strehaia susține că blonda ar fi refuzat să aibă o relație cu el și după ce ar fi primit BMW-ul X6, pe care i l-a dăruit pentru a avea o relație cu el.„Vreau să-mi dea mașina și să meargă la pușcărie. Ea cam sfidează totul, dar nici nu știe ce e în dosar! Eu sper să aibă surprize până de Sărbători. Ar putea fi trimisă în judecată și apoi să meargă la pușcărie. Dacă o trimite în judecată, trebuie să dea mașina indiferent unde ar fi ea. Dosarul încă nu a fost trimis în judecată, dar are încadrarea de la 5 la 15 ani. Din ce am văzut, sunt dovezi foarte clare pentru ca dosarul să fie trimis în instanță”, a mai spus Leo de la Strehaia, scrie click.ro.