"De mult timp îmi doresc să fac altceva. Am stat suficient într-un singur loc"

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Retea, producător executiv al emisiunii „La Măruță“, a demisionat de la Pro TV după nouă ani, anunțul fiind făcut pe blogul personal.Într-un text publicat pe blogul andressa.ro, Andreea Retea, care în ultimii doi ani a ocupta funcția de producător executiv al show-ului „La Măruță“, a anunțat că a încheiat colaborarea cu postul din Pache Protopopescu. Decizia Andreei Retea coincide cu cea a televiziunii de a muta emisiunea „La Măruță“ mai devreme, în intervalul 15.00-17.00, schimbare ce a afectat audiența, programul fiind depășit luni de „Mireasă pentru fiul meu“ (Antena 1) și „Teo Show“ (Kanal D). Totuși, Andreea a negat pentru Paginademedia.ro că demisia ar avea vreo legătură cu această modificare din grila Pro TV. „De mult timp îmi doresc să fac altceva. Am stat suficient într-un singur loc, nu mă mai simt utilă. Ieri, într-o zi de 13, marți, mi-am depus demisia. (Acum sunt în preaviz.) Am avut un gol în stomac. Prietenele mele, colegele, au fost triste, unora le-au dat lacrimile când au auzit vestea. Înseamnă că ceva am făcut bine în anii ăștia. Am vreun resentiment față de anii ăștia? Absolut deloc. Poate doar că nu am plecat mai devreme“, scrie Andreea Retea.„De mult timp îmi doresc să fac altceva. Am stat suficient într-un singur loc, nu mă mai simt utilă. Ieri, într-o zi de 13, marți, mi-am depus demisia. (Acum sunt în preaviz.) Am avut un gol în stomac. Prietenele mele, colegele, au fost triste, unora le-au dat lacrimile când au auzit vestea. Înseamnă că ceva am făcut bine în anii ăștia. Am vreun resentiment față de anii ăștia? Absolut deloc. Poate doar că nu am plecat mai devreme“, scrie Andreea Retea. Aceasta a precizat și că și-a făcut o firmă și s-a orientat către antreprenoriat: „O să ofer servicii de PR, creare de conținut și producție video. Poate și alte lucruri. Încă explorez.“