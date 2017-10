De la Cerbul de Aur, direct la Eurovision

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Dancs Annamari, câștigătoarea premiului de popularitate la Festivalul Cerbul de Aur, ediția 2008, intenționează să participe la selecția națională pentru Eurovision. În plus va scoate două noi albume, unul în limba română și al doilea în maghiară. Dancs Annamari s-a aflat joi în Sfântu-Gheorghe, unde a fost felicitată de președintele Consiliului Județean Covasna și de primarul municipiului, Antal Arpad, iar cu acest prilej a menționat că intenționează să participe la preselecția Eurovision: „Mă bucur foarte mult că am fost premiată, înseamnă că muzica mea și cântecele mele sunt pe placul publicului. Pe plan profesional încă nu am avut asemenea experiențe, să concertez la un festival internațional, cu tradiție, era un vis din adolescența mea, de atunci doream să particip. Când am plecat la Brașov nici nu m-am gândit că voi câștiga, sau dacă iau vreun premiu, participarea în sine a fost un câștig. Este apogeul carierei mele de până acum”, a declarat Dancs Annamari. Cântăreața spune că premiul ei este și al publicului și că a fost susținută nu doar de maghiarii din Transilvania, dar a observat o susținere și din partea brașovenilor și a românilor din țară. Aceasta a mai spus că în prezent se află în discuții cu o casă de discuri din București, privind lansarea unui album în România și în Ungaria. Cântăreața, în vârstă de 27 de ani, este născută în Sfântu-Gheorghe, Covasna și cântă încă de mică, îndrumată și de tatăl ei, profesor de muzică. Annamari a lansat mai multe albume și a devenit cunoscută mai ales în Ungaria.