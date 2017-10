De ce vor bărbaţii sex cu lumina aprinsă?

De ce vor bărbații sex cu lumina aprinsă?

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Esti timida in pat. Stii ca, probabil, iubitul tau este frustrat din aceasta cauza, dar nu-ti plac luminile aprinse si nu-ti place sa fii goala. De ce trebuie sa te priveasca in timp ce faceti sex? Ei bine, pentru ca realmente barbatii se excita de felul in care arati. Barbatii prefera un corp imperfect, dar neinhibat si amator de sex, decat cel mai frumos corp din lume care zace nemiscat langa ei. Sex fara inhibitii Desi, in ultimul timp, femeile par lipsite de inhibitii, se pare ca lucrurile nu stau deloc asa. Aproximativ 50% dintre reprezentantele sexului frumos prefera sa faca sex cu hainele pe ele. Potrivit unui studiu britanic, 61% dintre femei si-ar dori sa faca sex cu lumina stinsa, iar 54% dintre ele prefera sa nu renunte la toate obiectele vestimentare in timp ce fac amor, pentru ca astfel le creste increderea in propria persoana. Articolele vestimentare preferate de reprezentantele sexului frumos in timpul sexului sunt neglijeurile si sutienele. Cu toate acestea, 64% dintre barbati isi vor partenerele dezbracate in timpul actului sexual si lumina aprinsa. Barbatii sunt puternic influentati de simtul vizual. Unii dintre ei pot fi incitati foarte usor doar daca privesc si admira trupul gol al persoanei iubite.