De ce se teme câştigătoarea Eurovision, Loreen

De ce se teme câștigătoarea Eurovision, Loreen

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Loreen a fost invitată în studioul Kiss FM, unde a povestit despre faptul că îi plac pădurile și vremea din România și că, după Baku, viața i s-a schimbat radical.„Îmi aduc aminte de prima dată când mi-am auzit o piesă la radio. A părut ireal. Încă mai pare un pic ireal să-ți auzi cântecele”, a spus Loreen.Artista a povestit cum s-a retras în pădure câteva zile după ce a câștigat concursul.„A fost un refugiu. Am mai fost acolo. Retragerea înseamnă că taci zece zile, nu scrii, nu vorbești, nu privești pe nimeni în ochi, nu faci nimic. Nu faci decât să meditezi. După Baku, mi-am zis: Am nevoie de o pauză, voi pleca zece zile. Dar am plecat două zile, pentru că nu mi-am putut permite”, a povestit ea.„Pentru mine, cel mai important lucru este să creez muzică. Mi-e frică să nu-mi pierd vocea. Îmi place cu adevărat ceea ce fac”, a mărturisit Loreen.„Când eram copil, eram foarte timidă, nu voiam să devin artist. Abia la 17-18 ani profesorii mei de muzică mi-au spus că trebuie să împărtășesc acest lucru, să nu-l țin pentru sine”, a spus Loreen, care a nominalizat-o pe Inna printre artiștii români a căror muzică o cunoaște.