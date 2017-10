De ce se masturbează bărbaţii când au o iubită

De ce se masturbează bărbații când au o iubită

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Masturbarea este pentru bărbați cum este fondul de ten pentru femei, o bază de care avem nevoie pentru a ne bucura de partea interesantă, fie că vorbim de sex în cuplu sau de farduri de ochi și ruj. În cazul în care iubitul ți-a mărturisit că se masturbează ocazional, sigur ești curioasă să vezi care este contextul în care „îi vine cheful" și ce anume obține cu masturbarea și nu obține cu tine. Vei afla răspunsul în cele ce urmează! Iată de ce aleg bărbații să se autosatisfacă ocazional, chiar dacă au iubită stabilă! L-a provocat ceva, iar tu nu ești prin preajmă Nu, nu este vorba despre faptul că nu e mulțumit cu ceea ce îi oferi tu. Eric are o relație serioasă, dar mărturisește că practică și masturbarea: „Dintre cei implicați în relații și spun că nu se masturbează mint cu nerușinare! Orice bărbat o face, și din obișnuință, dar și din alte motive." Obișnuința este un factor important, căci iubitul tău are ani de zile de masturbat în spate, pe vremea când nu era cu tine. Chiar dacă îi oferi partide incredibile de sex, uneori va apela la doar două minute de autosatisfacere, pentru că s-a obișnuit să dispună de o variantă atât de simplă și de eficientă. Eric precizează că senzația pe care o simte când se masturbează este diferită față de cea pe care o simte când faci sex. Întrebat ce anume îi declanșează cheful, el spune că explicația este una destul de simplă: „Ți se întâmplă să ai chef , iar prietena să nu fie prin zonă. Cheful meu vine de obicei din pricina unor stimuli externi neașteptați, poate că am dat întâmplător peste un film porno foarte reușit…"