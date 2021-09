De ce să alegi un aspirator vertical, în loc de un aspirator robot

Dacă 2020 a fost anul aspiratoarelor robot, 2021 este al celor verticale, fără fir. Dacă vrei să-ți achiziționezi un aspirator nou, recomandarea noastră este să urmezi acest nou trend.Cu siguranță aspiratoarele robot ne-au simplificat viața, mai ales că ne scutesc de multă muncă, iar cu ajutorul lor putem economisi timp prețios. Sunt practice, pot fi programate de pe telefonul mobil, pătrund sub mobilier, sunt ușor de curățat, iar unele au și opțiunea de a da cu mopul. Însă cel mai mare dezavantaj al unui astfel de aspirator robot este că nu ajunge în toate locurile în care poți pătrunde cu un aspirator vertical. În plus, de fiecare dată când se lovește de cel mai mic cablu, jucărie sau de colțul unui covor, începe să emită un semnal sonor și se oprește singur.Aspiratoarele fără fir există de câteva decenii. Dar, până în urmă cu câțiva ani, aceste electrocasnice nu aveau o putere mare de aspirare și erau menite doar pentru sarcini ușoare, cum ar fi curățarea pardoselilor din lemn, gresie sau pentru autoturisme. Cu toate acestea, astăzi sunt suficient de puternice pentru a fi principalul agent de curățare în aproape orice casă, îndepărtând praful și mizeria de pe covoarele groase, precum și blana de la animalele de companie, iar avantajele vin la pachet cu o durată de viață a bateriei suficient de lungă pentru a manipula suprafețe mari. Aspirator vertical emag vezi ofertele zilei!În urmatoarele randuri îți explicăm care sunt principalele avantaje ale unui aspirator vertical!1. Cele mai multe modele de aspirator vertical sunt subțiri și ușoare, în formă de tijă, ușor de manevrat, chiar și pe scări sau în spații înguste. Deoarece sunt compacte și adesea vin cu suporturi de încărcare montabile pe perete, sunt ușor de depozitat și pot fi ascunse cu ușurință într-o debara sau în balcon.2. De asemenea, un aspirator vertical este ușor de întreținut. De cele mai multe ori, acestea nu au sac de pânză și sunt dotate cu filtre care se curăță sau se spală ușor.3. Un alt avantaj este că pe piață au apărut tot mai multe modele cu fir, care se conectează la priză, dar au și acumulator, astfel că se pot transforma în aspiratoare portabile, cu care ai acces ușor în colțurile dificile sau pe tavan, pentru a curăța, de exemplu, pânza de păianjen.4. În plus, un aspirator vertical este mai ușor de manevrat decât unul clasic. De cele mai multe ori, are baza dreptunghiulară a unui aspirator normal, însă poate fi detașat și este mult mai ușor de mutat dintr-o încăpere în alta a casei.5. Pe piață există și modele care sunt complet detașabile, care se transformă în aspiratoare de mână, astfel că pot fi folosite chiar și în cele mai dificile colțuri. În plus, acestea vin la pachet cu mai multe accesorii și tipuri de perii, care se adaptează perfect oricărei case.Vezi gama aspirator Philips pe Emag Întrebarea principală pe care și-o pun utilizatorii de aspiratoare robot este dacă au făcut cea mai bună alegere când au investit într-un astfel de aparat. Cei care preferă confortul sunt dispuși să aștepte până ce robotul face singur treaba, chiar dacă acest lucru presupune ca el să treacă de mai multe ori peste aceeași suprafață pentru a o curăța complet. Cine vrea să economisească timp și să curețe cu rapiditate orice mizerie împrăștiată pe parchet va opta cu siguranță pentru un aspirator vertical subțire, ușor și simplu de folosit.Ca orice electrocasnic, și aspiratoarele verticale au mici dezavantaje. Pentru a nu avea probleme, trebuie să studiezi bine piața de aspiratoare verticale și să ții cont de câteva elemente-cheie. Unul dintre cele mai importante este puterea motorului. Trebuie să fii atent la raportul calitate-preț, iar recomandarea noastră este să achiziționezi un aspirator vertical mai puternic, chiar dacă asta presupune o investiție mai mare. Lungimea cablului este și ea la fel de importantă, pentru a reuși să ajungi în toate colțurile camerei, fără a fi nevot să scoți aparatul din priză și să îl alimentezi în altă parte. Iar dacă bugetul iți permite, optează pentru un aspirator vertical fără fir!