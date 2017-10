De ce s-a despărţit Victor Slav de Anda Adam

De ce s-a despărțit Victor Slav de Anda Adam

Ştire online publicată Vineri, 25 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatorul rubricii „Meteo” de la Pro TV, Victor Slav, pare să-și fi regăsit fericirea în brațele actualei sale iubite, Bianca Drăgușanu. La Acasă TV, el a vorbit, însă, despre separarea de cea care i-a fost parteneră de viață timp de șase ani, cântăreața Anda Adam.Victor Slav a lămurit lucrurile în ceea ce privește separarea de Anda Adam.„Anda este o persoană specială pentru mine. Am rămas în relații foarte bune. Despărțirea noastră nu a avut nicio legătură cu înșelatul. Nici eu nu am înșelat și nici ea nu a înșelat. Pur și simplu ne-am așezat amândoi la o masă și am vorbit. Așa am ajuns la concluzia că este mai bine să facem pasul ăsta. Este o femeie extrem de directă și de multe ori lucrul ăsta deranjează, dar apreciez foarte mult la ea că spune ceea ce are de spus, fără ocolișuri”, a explicat prezentatorul de televiziune.